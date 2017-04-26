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أخبار محاكم وجنائيات كفرقرع: اعتقال مشتبهين بعد ضبط بندقية وذخيرة

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وادي عارة كفرقرع: اعتقال مشتبهين بعد ضبط بندقية وذخيرة
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كفرقرع: اعتقال مشتبهين بعد ضبط بندقية وذخيرة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم اعتقال مشتبهين في الثلاثينات من عمريهما من السكان هناك وتحويلهما للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 12:28:17 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في اطار مواصلة الشرطة بمساعيها الحثيثة المناهضة لكافة مظاهر السلاح والتسلح غير القانوني تم مؤخرا ضبط بندقية في بلدة كفرقرع في المنطقة الساحلية ومشطين من الذخيرة جنبا لاعتقال مشتبهين في الثلاثينات من عمريهما من السكان هناك وتحويلهما للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.


صورة من الشرطة

 

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