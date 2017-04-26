كفرقرع: اعتقال مشتبهين بعد ضبط بندقية وذخيرة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم اعتقال مشتبهين في الثلاثينات من عمريهما من السكان هناك وتحويلهما للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في اطار مواصلة الشرطة بمساعيها الحثيثة المناهضة لكافة مظاهر السلاح والتسلح غير القانوني تم مؤخرا ضبط بندقية في بلدة كفرقرع في المنطقة الساحلية ومشطين من الذخيرة جنبا لاعتقال مشتبهين في الثلاثينات من عمريهما من السكان هناك وتحويلهما للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.



صورة من الشرطة