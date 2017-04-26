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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: اعتقال مشتبه من كفرقرع بعد ضبط مخدرات داخل مخزن

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وادي عارة الشرطة: اعتقال مشتبه من كفرقرع
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الشرطة: اعتقال مشتبه من كفرقرع بعد ضبط مخدرات داخل مخزن

الشرطة:

اعتقال مشتبه بالثلاثينات من عمره من السكان هناك للتحقيقات الجارية وسط تمديد فترة اعتقاله اليوم الاربعاء لنهار الجمعة المقبل على ذمتها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 12:28:17 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "في سياق مواصلة الشرطة بنشاطاتها المناهضة لآفة المخدرات، تمّ مؤخرا ضبط معمل لتنمية نبتة مخدرات المريخوانا وذلك داخل مخزن ببلدة كفرقرع بالمنطقة الساحلية وتضمن اكثر من نحو 100 نبتة واجهزة ري وإضاءة وغيرها مختلفة ذات الصلة إلى جانب اعتقال مشتبه بالثلاثينات من عمره من السكان هناك للتحقيقات الجارية وسط تمديد فترة اعتقاله اليوم الاربعاء لنهار الجمعة المقبل على ذمتها" وفقًا للبيان.


تصوير الشرطة

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