الناصرة: افتتاح دورة تسويق عبر الأنترنت لأصحاب المصالح المتعلقة بالسياحة

هذه المبادرة جاءت من بلدية الناصرة وبالتعاون مع وزارة السياحة

عمّمت بلدية الناصرة بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"أفتتح اليوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 دورة للتسويق عبر الأنترنت لأصحاب المصالح المتعلقة بالسياحة مثل بيوت الضيافة، المطاعم، محلات السوفنير (المقتنيات التي لها علاقة بالمدينة)، وممثلي مكاتب نشر وإعلان. هذه المبادرة جاءت من بلدية الناصرة وبالتعاون مع وزارة السياحة، حيث مثلت البلدية بها مساعدة مديرعام البلدية ايمان بصول وعن وزارة السياحة مدير المكتب في الناصرة السيد روني عيد".



خلال افتتاح الدورة



وتابع البيان:"تهدف هذه الدورة إلى اكتساب ادوات التسويق الصحيح للمصالح السياحية عبر الأنترنت وذلك من أجل تحسين السياحة في الناصرة، ورفع أعداد السياح القادمون إلى المدينة خاصة زيارة البلدة القديمة التي بها معالم عديدة تخص مدينة الناصرة"، إلى هنا البيان.