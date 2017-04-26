أم الفحم: 400 طالب يشاركون في امتحانات الدخول لمسار الأوائل في الثانوية الشاملة

تقدم الطلبة الجدد لإمتحانات التصنيف المركب من المواضيع الأساسية: اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية

شارك حوالي 400 طالب وطالبة من الصفوف التاسعة في مدارس أم الفحم الإعدادية، يوم السبت الماضي، في إمتحانات الدخول لمسار "الأوائل" للصفوف العاشرة تمهيدًا للعام الدراسي المقبل. وكان في إستقبال الطلبة الجدد برفقة أولياء أمورهم، مدير المدرسة المربي أحمد رشيد ولفيف من المعلمين والمعلمات، بالإضافة الى طلاب وطالبات الصف العاشر "ز" في مسار "الاوائل"، ومربيهم المستشار التربوي الأستاذ جمال طاهر، حيث قاموا بتوجيههم وإرشادهم الى قاعات الامتحانات.



خلال إجراء الإمتحانات

وتقدم الطلبة الجدد لإمتحانات التصنيف المركب من المواضيع الأساسية: اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، حيث أشرف على تجهيزها طاقم المركّزين في المدرسة، وفقاً لمعايير معهد "سولد" في القدس، فيما قام بمراقبة سير الإمتحانات والحرص على نزاهتها طاقم مراقبين ومراقبات من شركة المراقبة على إمتحانات "البجروت".

وأعرب مدير المدرسة المربي احمد رشيد عن إمتنانه من الأجواء الطيبة والنظام التام الذي شهدته الإمتحانات، وسط مراقبة دقيقة من شركة المراقبين. كما تقدم بالشكر الجزيل لجميع المعلمين والطلاب الذين شاركوا وساهموا في إنجاح فعاليات هذا اليوم. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج الإمتحانات في بداية الشهر القادم بعد إستكمال تصحيحها من قبل معلمي ومعلمات المواد المذكورة، ومعالجتها وفقاً لمعايير معهد "سولد" المختص بتجهيز ومعالجة الامتحانات.

وسيتم إختيار الطلاب والطالبات الحائزين على المعدل المطلوب للدخول لمسار الأوائل، ولاحقاً سيتم تصنيفهم للتخصصات المتاحة في "مسار الأوائل" وهي: بيوتكنولوجيا، ميكاترونيكا، علوم موسع (دمج من المواضيع: بيولوجيا، كيمياء، فيزياء، بيئة) وهندسة برمجة.