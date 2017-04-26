تقارير صحفية اسبانية: لوف يستعد لخلافة زيدان في ريال مدريد الموسم القادم

أضاف المصدر ذاته أن مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوم يعتبر الإسم الأبرز لتولي المهمة في ظل وجود بند يسمح له بفسخ عقده

بدأت الصحافة الصادرة من العاصمة الإسبانية بالكشف عن وجود شكوك حول بقاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم القادم.



زين الدين زيدان

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنّ "إدارة ريال مدريد لن تحتفظ بزيدان في الموسم القادم في حال فشله بالتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، خاصة أنه تعرض لانتقادات كثيرة بسبب الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين".

وأضاف المصدر ذاته أن مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف يعتبر الإسم الأبرز لتولي المهمة في ظل وجود بند يسمح له بفسخ عقده في حال أراد ترك مهمته بتدريب المانشفت.

وأكدت الآس أن هنالك أسماء أخرى مرشحة لتدريب ريال مدريد منهم الإيطالي أنتونيو كونتي والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذان يشرفان على تشيلسي وتوتنهام هوتسبير على التوالي.



يواكيم لوف