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رياضة وشباب رياضة محلية مشاركة المدافع المجرب أيمن فضيلي مع نادي الطيرة أمام نادي كفركنا

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الناصرة والقضاء مشاركة المدافع المجرب أيمن فضيلي مع نادي الطيرة
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مشاركة المدافع المجرب أيمن فضيلي مع نادي الطيرة أمام نادي كفركنا

أنهى أيمن فضيلي عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب تجميعه تسع بطاقات صفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-26 14:32:49 A A

يعود اللاعب المجرب أيمن فضيلي الى تشكيلة النادي الرياضي الطيرة في مباراته الخارجية أمام النادي الرياضي كفركنا، يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.


أيمن فضيلي

وقد أنهى أيمن فضيلي عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب تجميعه تسع بطاقات صفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة لفريقه، حيث قضى ابعاده في المباراة الماضية أمام متصدر اللائحة فريق هبوعيل الخضيرة، المرتقي الى مستوى فرق الدرجة الممتازة. ويحتل الفريق الطيراوي المرتبة 13 برصيد ست وعشرين نقطة، والتي تقود صاحبها الى خوض مباراة اختبار فاصلة أمام فريق من الدرجة الثانية، ويتقدم بنقطة يتيمة على مرتبتي الهبوط واختبارات البقاء.
وقال أيمن فضيلي: "هذه المباراة عبارة عن مجهود موسم كامل، ولن نفرّط بكامل النقاط فيها. لسنا في ضغط، بل سنلعب براحة أعصاب بهدف تحقيق النصر، مما سيكفل لنا البقاء".
 

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