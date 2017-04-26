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هدف لطواطحة يقود فرانكفورت الى نهائي كأس ألمانيا
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هدف لطالب طواطحة يقود فرانكفورت الى نهائي كأس ألمانيا

قد أن إنتهى الوقتان الأصلي والاضافي بهدف لكل فريق، وقد سجل طالب طواطحة هدف التقدم لفريقه بتسديدة متقنة إرتطمت بالقائم ومنه الى الشباك

من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-26 14:28:40 A A

ساهم المدافع الأيسر طالب طواطحة، إبن جسر الزرقاء، بتأهل نادي أينتراخت فرانكفورت الى نهائي كأس ألمانيا، حيث فاز فريقه على نادي بوروسيا مونشيجبلادباخ بركلات الجزاء الترجيحية (7-6).


إحتفال طواطحة بعد تسجيل هدف التقدم

وقد أن إنتهى الوقتان الأصلي والاضافي بهدف لكل فريق، وقد سجل طالب طواطحة هدف التقدم لفريقه بتسديدة متقنة إرتطمت بالقائم ومنه الى الشباك. ونجح الفريق الخصم بإدراك هدف التعادل فيما بعد، وبعد عدم تسجيل أهداف في الوقت الإضافي إحتكم الطرفان الى ركلات الترجيح، وفيها أثبت فرانكفورت علو كعبه. وينتظر الفريق الفائز هوية منافسه في المباراة النهائية من المباراة بين ناديي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء.

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