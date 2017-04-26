الليلة: برشلونة يستضيف أوساسونا وريال الجريح يلاقي لاكورونيا ومواجهة قوية بين بايرن ودورتموند

يملك ريال مدريد ذات رصيد برشلونة، مع أفضلية للنادي الكاتلوني في الصدارة نتيجة للمواجهات المباشرة بعد الفوز الدراماتيكي يوم الأحد بالنتيجة 2-3



سيسعى الفريقان لنسيان إخفاقهما بأغلى المسابقات الأوروبية والخروج مبكرًا من دور الثمانية

لن يكون أمام ريال مدريد متسع من الوقت لإلتقاط أنفاسه وإستيعاب خسارة "الـكلاسيكو" لأنّه مطالب بإستعادة توازنه عندما يحل الليلة ضيفاً على ديبورتيفو لاكورونيا في المرحلة الرابعة والثلاثين (الساعة 22:30)، في حين تبدو نشوة النصر لفريق برشلونة ستسهل عليه المهمة عندما يستضيف فريق أوساسونا (الساعة 20:30).



ليونيل ميسي بعد تسجيله الهدف الثالث أمام ريال مدريد



ويملك ريال مدريد ذات رصيد برشلونة، مع أفضلية للنادي الكاتلوني في الصدارة نتيجة للمواجهات المباشرة بعد الفوز الدراماتيكي يوم الأحد بالنتيجة 2-3، لكن مصير النادي الملكي بيديه لأنّه قادر على إحراز لقبه الأول منذ 2012 من خلال فوزه بجميع مبارياته (إحداها مؤجلة ضد سلتا فيغو).



من المؤكد أنّ حسرة فريق المدرب زين الدين زيدان كبيرة، لأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من المواجهة بنقطة التعادل والبقاء أمام غريمه بفارق 3 نقاط بعدما أدرك التعادل 2-2 في الدقيقة 86 عبر الكولومبي البديل خاميس رودريغيز رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرده قائده سيرخيو راموس في الدقيقة 77. لكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قال كلمته في الوقت القاتل وسجل هدف الفوز لبرشلونة في الوقت بدل الضائع.



وسيغيب راموس عن فريق زيدان في مواجهة الليلة، وعلى فريق ريال مدريد تجنب أيّ تعثر في الإختبارات التي تنتظره أمام ديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وغرناطة وإشبيلية وملقة وسلتا فيغو (لم يحدد موعد المباراة بعد)، فيما يلعب برشلونة مع أوساسونا وجاره إسبانيول وفياريال ولاس بالماس وإيبار.



رونالدو من مباراة الكلاسيكو



وخلافاً لريال مدريد الذي بلغ الدور نصف النهائي لدوري الأبطال حيث سيلتقي جاره أتلتيكو في إعادة لنهائي 2014 و2016، جاء الفوز الثمين لبرشلونة بعد أيام معدودة على خروجه من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بتعادله السلبي على أرضه إياباً أمام يوفنتوس الإيطالي الذي فاز ذهاباً في تورينو 3-صفر. ولم يتأثر النادي الكاتالوني الذي يخوض نهائي الكأس ضد ألافيس في 27 الشهر المقبل، بغياب نجمه البرازيلي نيمار الموقوف لثلاث مباريات وذلك في ظلّ المستوى الرائع الذي قدمه ميسي.



وسيكون ميسي مرشحاً لتعزيز رصيده في مباراة الليلة في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار، في المباراة التي تجمع برشلونة بضيفه أوساسونا متذيل الترتيب والمهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية كونه يتخلف بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان. ورفع ميسي رصيده إلى 500 هدفاً بقميص النادي الكاتالوني في جميع المسابقات، وعزّز صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 31 هدفاً وتفوق الأحد على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يقدم شيئاً يذكر في هذه المواجهة.



موقعة الكأس أمل دورتموند لعدم الخروج خالي الوفاض هذا العام

سيشهد الدور قبل النهائي من مسابقة كأس المانيا على ملعب "اليانز ارينا" صراعًا بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند (الساعة 21:45) لحجز مقعد في النهائي الذي سيقام على ملعب برلين الاولمبي.



النجم أوباميانج



وسيسعى الفريقان لنسيان إخفاقهما بأغلى المسابقات الأوروبية والخروج مبكرًا من دور الثمانية، فمن جهة يسعى البايرن لتحقيق الثنائية أما دورتموند ستكون هذة المواجهة حاسمة بالنسبة له من أجل إنقاذ موسمه، خصوصًا مع ضياع لقب البوندسليجا فهو يعول كثيرًا على مسابقة الكأس لعدم الخروج خالي الوفاض.



ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ