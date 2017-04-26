بلدية طمرة: بدء التسجيل لمنحة الطلاب الجامعيّين لسنة 2017

بلدية طمرة:

المنحة مُعدَّة لطلاب مدينة طمرة فقط

يجب تعبئة الإستمارة المُرفقة وإرفاق المستندات اللازمة وتسليمها في قسم المعارف في البلديّة حتى موعدٍ أقصاه 30.5.17

ضمن الرؤية التي خطّتها إدارة بلديّة طمرة في درب النجاح والتي نهدف من خلالها إلى توفير الدعم المادّي والمعنوي لكم بكلِّ الأساليب والطرق التي أوتينا إليها سبيلا، تعلنُ بلديّة طمرة عن إنطلاق مشروع هبة خير لتوزيع المنح لطلابنا في المعاهد العليا للسنة الثالثة على التوالي بعد إنقطاعٍ لهذه المنح دام عشرات السنوات.



تعمل بلديّة طمرة ضمن برنامجٍ كاملٍ لتدعيم شريحة الشباب عامة وطلابنا في المعاهد العليا خاصةً، راجين المولى أن يوفّقنا بمدِّ يد العون لكم بخطوةٍ أخرى في طريقكم نحو النجاح وبالأخصِّ لأصحاب الظروف الخاصّة منكم.



لقد خصَّصنا هذه السنة أيضاً مبلغًا فاق المليون شيكل من ميزانيّة هذا العام لهذا الهدف السامي الذي أُعدَّ لدعم طلّاب الجامعات الذين حصلوا على تفوُّقٍ في المرحلة الثانوية، طلّاب الجامعات ضمن مشروع فرصة ثانية، طلّاب الجامعات المختلفة والطلّاب الجامعيين الذين يطبِّقون عن طريق بلدية طمرة، آملين أن نرى ثمارَ جهودنا وجهودكم لدفعكم قدماً بمراكب العلم والتحضُّر، منعكسةً بعلوِّكم الدائم في درجات النجاح والتقدُّم وبمساهمتكم بالتالي بدفعنا قدماً في بلدتنا الحبيبة وفي مجتمعنا عامةً.



نهدف من خلال هذه المنح إلى مساعدة طلاب المعاهد العليا من سكان المدينة وفقاً للمعايير التالية:

1. المنحة مُعدَّة لطلاب مدينة طمرة فقط.

2. المنحة مُعدَّة لجميع الطلاب الذين يتعلمون للّقب الأوّل فقط سنة أولى وما فوق (لا يشمل الهندسيين والمهن).

3. ستُؤخذ بالحسبان معطيات الطالب بما في ذلك مستوى دخل الطالب / الأهل.

4. يجب تعبئة الإستمارة المُرفقة وإرفاق المستندات اللازمة وتسليمها في قسم المعارف في البلديّة حتى موعدٍ أقصاه 30.5.17.

5.المنحة مُعدَّة لجميع الطلاب مع إعطاء أفضلية للطلاب الذين يدرسون المواضيع التالية :

-رياضيات

-فيزياء

-كيمياء

-بيولوجيا

-المستندات المطلوب إرفاقها مع الإستمارة:

* صورة لهويّة الطالب.

* مستند موافقة تعليم (אישור לימודים) + مستند ساعات التعليم الأسبوعيّة.

* مستند قسط التعليم (מסמך גובה שכר לימוד).

* وصل معاش الأهل ( الام والاب ) (3 أشهر الأخيرة)، ووصل معاش الطالب إن كان يعمل (תלוש משכורת).

* للأهل المستقّلين، تقرير مالي لسنة 2016.

* للاهل الغير عاملين: إرفاق مستند يثبت ذلك من التأمين الوطني.



من الجدير الإنتباه إليه:

1. آخر موعد للتسجيل 30.05.2017.

2. موعد توزيع المنح سيُعلن عنه لاحقاً.

3. بالإمكان الحصول على الإستمارة من البلديّة في قسم المعارف، وأيضاً يمكن تحميل الإستمارة من موقع الإنترنت التابع لبلدية طمرة بالعنوان التالي: www.tamra.muni.il

4. لتسليم الإستمارة يجب الوصول إلى قسم المعارف وتسليمها للسكرتارية في القسم (سيُعطى مستند للطالب يُثبت تسليم الإستمارة)، وبالإمكان وصول مندوب عن الطالب لتعبئة وتسليم الإستمارة، بحال نقص قسمٍ من المستندات المطلوبة لا تُقبل الإستمارة.

5. يحقُّ للّجنة فحص المستندات وطلب إيضاحات، وفي حال إتَّضح عدم صدق في المعلومات المقدَّمة ونقص في المستندات يُعتبر الطلب ملغيّاً.

نسأل المولى النجاح معكم ولأجلكم وأن يسعفنا بكلِّ الجهود التي نقوم بها لدفع هذه الشريحة الهامّة التي تُعتَبر نواتنا نحو مجتمعٍ قويٍّ ورزين، وأن نستمرَّ سويّةً بالعمل المشترك في شتّى المجالات كي نجعل من طمرتنا مكاناً أفضل لجميع مواطنيها في كلِّ المجالات.