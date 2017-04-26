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رياضة وشباب رياضة عالمية اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء

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اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-26 10:10:02 A A

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء الموافق 26.4.17:


كأس ألمانيا - نصف النهائي
21:45 بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند

كأس فرنسا - نصف النهائي
22:05 باريس سان جيرمان - موناكو

الدوري الإنجليزي الممتاز
21:45 ميدلزبره - سندرلاند
21:45 آرسنال - ليستر سيتي
22:00 كريستال بالاس - توتنهام هوتسبير

الدوري الإسباني الدرجة الأولى
20:30 برشلونة - أوساسونا الأسبوع
21:30 فالنسيا - ريال سوسييداد
21:30 ليجانيس - لاس بالماس
22:30 ديبورتيفو لاكورونا - ريال مدريد

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