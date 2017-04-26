اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء
موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء الموافق 26.4.17:
كأس ألمانيا - نصف النهائي
21:45 بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند
كأس فرنسا - نصف النهائي
22:05 باريس سان جيرمان - موناكو
الدوري الإنجليزي الممتاز
21:45 ميدلزبره - سندرلاند
21:45 آرسنال - ليستر سيتي
22:00 كريستال بالاس - توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
20:30 برشلونة - أوساسونا الأسبوع
21:30 فالنسيا - ريال سوسييداد
21:30 ليجانيس - لاس بالماس
22:30 ديبورتيفو لاكورونا - ريال مدريد
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