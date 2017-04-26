مجد الكروم: اعتقال مشتبه على خلفية السطو على محل اليانصيب

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

من المقرر طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه نهار اليوم الاربعاء عبر محكمة الصلح في عكا على ذمة التحقيقات الجارية

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "استمرارا للواقعة التي حصلت في ساعة متأخرة من مساء البارحة الثلاثاء في الشمال في بلدة مجد الكروم وتخللها وعلى ما يبدو اقدام مشتبهين ملثمين مجهولي الهوية على تنفيذ عملية سطو مسلح على صاحب كشك بيع اوراق اليانصيب- الطوطو مطلقين عيارات نارية نحو الارضية متمكنين وهاربين مع مبلغ من النقود والحديث عن عدة الاف من الشواقل وذلك على متن دراجة نارية ثقيلة، تم خلال ساعات الليلة المتضية التوصل لاعتقال مشتبه من سكان البلدة هناك (18 عاما) بالضلوع في تنفيذ السطو جنبا لضبط الشرطة دراجة نارية تفي بما وصفت فيه الاولى الضالعة حيث من المقرر طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه نهار اليوم الاربعاء عبر محكمة الصلح في عكا على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.