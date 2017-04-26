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أخبار محليات حيفا: انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية

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حيفا والمنطقة انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية
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حيفا: انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية

المنطقة تعتبر مركزا رئيسيا في المدينة في ساعات النهار وتقدم الخدمات التجارية وخدمات اخرى كثيرة

من: سليمان حلبي- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-26 09:27:25 A A

أغلقت الشرطة الشارع المؤدي الى حي الهدار في حيفا وذلك بسبب انقلاب سيارة وسط حي الهدار بالقرب من البلدية حيث تقوم الشرطة بتنظيم حركة السير في المنطقة بعد حدوث أزمة سير خاصة وأن المنطقة تعتبر مركزا رئيسيا في المدينة في ساعات النهار وتقدم الخدمات التجارية وخدمات اخرى كثيرة.

 

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