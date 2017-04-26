السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب: لن اتواجد في الرئاسة إلا بإرادة الشعب ولن أزيف الانتخابات

عبد الفتاح السيسي:

قسماً بالله العظيم، لو المصريين مش عاوزيني مش هقعد ثانية.. وفى الحالة دي ربنا يولى مصر الأصلح والأفضل

في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب في مدينة الاسماعيلية التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مجموعة شباب من محافظات القناة وسيناء، وبدأ اللقاء بتوجيه التحية من قبل الرئيس المصري إلى الشعب المصري بمناسبة بمناسبة الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، مثمّنًا غاليًا مدى تماسك الشعب المصري في هذه المرحلة الصعبة بالذات، والتي تشهد سقوط الكثير من الشهداء فداءً للوطن".



عبد الفتاح السيسي

وخلال اللقاء الذي جلس فيه الرئيس في منتصف القاعة وحوله مجموعة الشباب الذين عرضوا عليه مشكلاتهم واقتراحاتهم، أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنّه: "يقدّر أهالي سيناء وتضحياتهم لأجل الوطن، وأنّ مصر تحرص على أن تكثّف الجهود من أجل دفع التنمية في سيناء قدمًا، مشيرًا إلى أنّه ما ينفق على سيناء لا ينفق على أي محافظة أخرى في الجمهورية كلّها، وذلك لأنّنا نريد أن نعوّ أهالي سيناء بجزء بسيط بسبب المعاناة التي يعيشونها منذ العقود الماضية، عدا عن ذلك سيتم تخصيص 10 مليار جنيه لإنشاء قرى بدوية متكاملة لتلبية احتياجات أهالي سيناء" كما قال.

كما وأكّد السيسي على أنّ الظروف الحالية التي تمر بها مصر هي ظروف مؤقتة ولن تدوم طويلا، وأنّ المصريين على قدر عال من المسؤولية والتكاتف والصبر والعمل الجاد الأمر الذي يجعلهم قادرين على تجاوز هذه المرحلة. وأشار السيسي إلى أنّه تمّ اتّخاذ قرارا الإصلاح الاقتصادي لمصلحة الوطن والمواطنين فقط لا غير دون النظر إلى أي عوامل أخرى".

وتابع السيسي كلامه قائلًا: "جاري إنشاء مدينة ساحلية على أعلى مستوى في شرق بورسعيد بطول 35 كم على ساحل البحر المتوسط، وهذا الأمر سيعمل على تحسين الظروف وتوفير الكثير من فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة التي نطمح للوصول إليها، كما وسيتم افتتاح الأنفاق الجديدة بقناة السويس خلال عام واحد مما سيساعد على تسهيل حركة نقل السلع والأفراد بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية.

ورداً على عدة استفسارات ومشكلات عرضها الشباب من محافظة السويس، أعلن الرئيس عن قيام صندوق تحيا مصر بالعمل على رفع كفاءة معامل كلية الهندسة بجامعة السويس، وكذلك مساهمة الصندوق في توفير الظروف المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في السويس، وكذلك تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة نسب التلوث في السويس واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وختامًا رداً على استفسار بشأن موقف الرئيس من الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعا الرئيس جميع المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات والتعبير بحرية عن آرائهم أياً كانت، مؤكداً احترامه لقرار الشعب المصري ونزوله على رغبته في هذا الشأن. حيث قال: "قسما بالله العظيم، قسماً بالله العظيم، قسماً بالله العظيم، لو المصريين مش عاوزيني مش هقعد ثانية.. وفى الحالة دي ربنا يولى مصر الأصلح والأفضل". وتابع قائلًا: "ربنا أتاح للناس الحرية فى اختياره أو عدم اختياره، وهو من سيحاسبهم لأنه الخالق.. وأما بالنسبة لي لا يمكن أن أسمح أو أقبل لنفسي أو لكم أن أكون متواجداً فى مكانى رغماً عنكم.. لن يكون هذا.. وهذا ليس كلام سياسة.. حتى وإن كان غريباً على من يريدون الحكم.. وأقسمت أن أحترم الدستور والقانون وأحاول أن أفعل ذلك، ولن أزيف الانتخابات تحت أي اعتبار للتواجد بالحكم.. وأقسمت بالله.. وأرجو أن يصل صدق كلامى إليكم لأكون صادقاً". واختتم السيسي كلامه قائلًا: "انزلوا قولوا ما شئتم ولن تجدوني ثانية واحدة متشبثاً بالحكم.. أنا متشبث من أجلكم فقط، فمن أجلكم أتيت للحكم وتصديت فى 3 يوليو لخوفى عليكم".