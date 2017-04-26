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أخبار محاكم وجنائيات حوارة: حرق سيارة فلسطيني والشرطة تباشر التحقيق

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الضفة الغربية حوارة: حرق سيارة فلسطيني والشرطة تحقق
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حوارة: حرق سيارة فلسطيني والشرطة تباشر التحقيق

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

قام خبراء التشخيص الجنائي برفقة قوات من الجيش بمعاينة ميدان الواقعة وجمع البيانات والقرائن والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات جارية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 08:15:16 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا جاء فيه ما يلي: "خلال ساعات الليلة الماضية تمّ استلام اخطار من الجانب الاسرائيلي مفاده وعلى ما يبدو إقدام مجهولي الهوية على إضرام النار وحرق سيارة فلسطيني في بلدة حوارة بقضاء نابلس وحيث قام خبراء التشخيص الجنائي برفقة قوات من الجيش بمعاينة ميدان الواقعة وجمع البيانات والقرائن والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات جارية وبما يشمل الخلفية التي وبطبيعة الحال لم يجزم في خصوصها بعد" إلى هنا نصّ البيان. 

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