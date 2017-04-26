ما العلاقة بين زيت الزيتون وضعف السمع؟

لعلاج السمع يكون بتدليك الصدغين، وخلف الأذنين بزيت الزيتون، والليمون، والزنجبيل، وإحضار قطنة مبللة بزيت الزيتون الساخن، وتوضع في الأذن من المساء إلى الصباح لمدة أسبوع يوميًا

هل تعلمون أن زيت الزيتون يعالج ضعف السمع؟ ضعف السمع الذي يحدث من الخلل الذي يصيب الخلايا السمعية أو الشعيرات الدقيقة التي ترسل الإشارات الكهربائية إلى المخ، فعندما لا تقوم بوظيفتها بالشكل المطلوب، مما يسبب ضعفًا في السمع، وخللاً في عدم القدرة على تحديد الكلمات بوضوح، وأكثر تمييزًا خاصة حين تكون هناك ضوضاء، وربما يزيد ضعف السمع عند الأشخاص الذين هم كبار في السن، لتقلص كفاءة الخلايا العصبية، والشعيرات الدقيقة داخل الأذن، وتصبح الأصوات المرتفعة، والمزعجة أكثر ضررًا.





ولعلاج السمع يكون بتدليك الصدغين، وخلف الأذنين بزيت الزيتون، والليمون، والزنجبيل، وإحضار قطنة مبللة بزيت الزيتون الساخن، وتوضع في الأذن من المساء إلى الصباح لمدة أسبوع يوميًا.