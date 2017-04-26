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صحة اخبار وتقارير 5 علامات تنذر بسرطان الثدي.. احذرن!

صحة

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5 علامات تنذر بسرطان الثدي.. احذرن!
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5 علامات تنذر بسرطان الثدي.. احذرن!

قد تشير آلام الظهر أيضًا إلى الإصابة بسرطان الثدي. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأنسجة الغدية للثدي لا تتوزع فقط حول الثدي، وإنما أيضاً حول الصدر نفسه.

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-28 07:46:59 A A

نشرت مجلة ألمانية عن 5 تغييرات قد تطرأ وتنبه من اصابة المرأة بسرطان الثدي، تابعوا معنا:


تورم تحت الذراع: 
هل تشعرين بأن الإبطين أكثر سمكًا من المعتاد، مع الشعور بشد أو ألم بهما؟ هذا سيعني على الأرجح أن الغدد الليمفاوية متورمة، وهي غير مؤذية على الغالب، ولكنها في الوقت نفسه قد تشير إلى الإصابة بالسرطان. 

ألم في الجزء العلوي من الظهر:
قد تشير آلام الظهر أيضًا إلى الإصابة بسرطان الثدي. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأنسجة الغدية للثدي لا تتوزع فقط حول الثدي، وإنما أيضاً حول الصدر نفسه. 

حكة في الثدي وإفرازات من الحلمة:
قد يكون الشعور بالحكة في الثدي علامة على نشوء سرطان الثدي حيث يتسبب سرطان الثدي في تغير ملمس وشكل ولون حلمات الثدي. 

تغيير حجم وشكل الثدي:
عندما يتطور السرطان في الثدي، يطرأ تغيير على شكل الثدي؛ حيث يصبح بيضاوي الشكل أو يصبح مترهلا.

الشعور بالتعب والإرهاق:
يمكن الاستدلال على الإصابة بسرطان الثدي ليس فقط عبر التغيرات، التي تحدث في الثدي، ولكن أيضاً من خلال الشعور بالتعب بشكل مستمر والإنهاك بشكل تام.

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