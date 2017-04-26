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صحة اخبار وتقارير اليكم أهم فوائد الكاجو..قد تتفاجئون!

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اليكم أهم فوائد الكاجو..قد تتفاجئون!
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اليكم أهم فوائد الكاجو..قد تتفاجئون!

الكاجو يحفز القدرة الجنسية وينشطها لدى الرجال ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع نسبة الزنك به

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-27 14:37:34 A A

الكاجو يعتبر من أهم المصادر الغنية بالبروتين، حيث تحتوي تركيبته على نسبة قليلة من الدهون المشبعة، بينما تشكل الدهون غير المشبعة النسبة الأكبر، وهو خال من الكوليسترول تماماً، اليكم أهم الفوائد:




- يساهم في امتصاص حامض الأسيد في المعدة.

- يعتبر معالجاً للتقرحات المعوية والمعدية.

- يحفز القدرة الجنسية وينشطها لدى الرجال ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع نسبة الزنك به.

- يعتبر مخفضاً لنسبة السكر بالدم.

- يعالج الثالول.

- يرفع من قوة الدم، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من فقر دم إثر نقص الحديد بالجسم.

- يحفز عمل الإنزيمات وينشطها. يمد الجسم بالطاقة.

- يسرّع عملية نمو العظام.

- ينشط عمل الأعصاب والدماغ.

- يحتوي على عنصر الفسفور الذي يحفز عملية نمو الأسنان.

 

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