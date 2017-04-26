استاد عيلوط يحتضن نصف نهائي اختبارات الصعود بين زلفة ومجد الكروم

سوف يتأهل الفريق الفائز للعب المباراة النهائية أمام فريق من الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية

يحتضن استاد الناصرة – عيلوط، مساء يوم غد الخميس في تمام الساعة السابعة، لقاء الاختبار الفاصل بين فريقي اتحاد أحمد مجد الكروم وهبوعيل أبناء زلفة، ضمن مرحلة نصف نهائي اختبارات الصعود الى الدرجة الأولى.





بعد المباراة



وسوف يتأهل الفريق الفائز للعب المباراة النهائية أمام فريق من الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، في الأسبوع المقبل على نفس الملعب.

وقد فاز فريق زلفة، باشراف المدرب نبيل أمارة، في المرحلة السابقة على فريق اتحاد بلدي كفرقرع بهدف دون مقابل، حيث سجل له عدي محاميد. وأكد المدافع مجد عبده على أن فريقه أهل للحصول على انتصار هام سيدفع به الى المباراة النهائية.

كما تغلب الفريق المجدلاوي وبنفس النتيجة على فريق بلدي كابول، حيث سجل له المهاجم عبيدة رفاعي. وقال عبيدة رفاعي أن الدعم الجماهيري الكبير يعطي شحنات كثيرة للاعبين، وأنه لا بد من العودة الى الدرجة الأولى، رغم صعوبة اللقاء أمام زلفة.

