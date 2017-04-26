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أخبار محليات شفاعمرو: اشتعال 5 سيارات جراء اندلاع حريق داخل كراج

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شفاعمرو والقضاء شفاعمرو: اشتعال 5 سيارات جراء اندلاع حريق
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شفاعمرو: اشتعال 5 سيارات جراء اندلاع حريق داخل كراج

كايد ظاهر:

هرعت طواقم عديدة من محطة الجليل المركزي والتي عملت لساعات على إخماد الحريق الذي شب في الكراج المكون من طابقين

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 07:17:56 A A

أفاد المتحدّث والمركّز باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "اندلع حريق داخل كراج للسيارات في مدينة شفاعمرو ما أسفر عن اشتعال 5 سيارات، هذا وهرعت طواقم عديدة من محطة الجليل المركزي والتي عملت لساعات على إخماد الحريق الذي شب في الكراج المكون من طابقين، ولم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق" وفقًا للبيان. 

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