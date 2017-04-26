حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة والأجواء دافئة

أفاد الراصد الجوي اليوم الأربعاء أنّه: "سيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية.



صورة توضيحيّة

الخميس 27.04.2017: يكون الجو حارا نسبيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

الجمعة 28.04.2017: يكون الجو حارا نسبيا وصافيا بوجه عام، ولايطرأ ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية.