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حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة والأجواء دافئة

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حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة
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حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة والأجواء دافئة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-26 07:52:22 A A

أفاد الراصد الجوي اليوم الأربعاء أنّه: "سيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية.


صورة توضيحيّة

الخميس 27.04.2017: يكون الجو حارا نسبيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

الجمعة 28.04.2017: يكون الجو حارا نسبيا وصافيا بوجه عام، ولايطرأ ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

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