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رياضة وشباب رياضة محلية ابناء سخنين يخسر لمكابي تل ابيب في مباراة نارية

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سخنين والمنطقة ابناء سخنين يخسر لمكابي تل ابيب في مباراة نارية
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ابناء سخنين يخسر لمكابي تل ابيب في مباراة نارية

 الكلمة الاخيرة كانت لكيارتيسون الذي افلح من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة ال89 لتنتهي المباراة بفوز مكابي 3-1

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 23:59:23 A A

خسر فريق اتحاد ابناء سخنين  مباريته البيتية  لمكابي تل ابيب بالنتيجة 3-1 التي جرت مساء الثلاثاء ، على استاد  الدوحة بحضور قرابة الفي مشاهد .المباراة كانت نارية من قبل الطرفين والشوط  الاول وبالرغم من سيطرة مكابي الا ان الدفاع السخنيني وحارسه محمود قنديل ابقوا النتيجة سلبية .



لكن بداية الشوط  الثاني كانت للضيوف من تل ابيب اذ افلح ايال جولاسا لاعب مكابي من تسجيل هدف فريقه  الاول بعد ان استغل غفوة بالدفاع السخنيني .الهدف الثاني لمكابي سقط في الدقيقة ال58  بعد  ان استغل  مهاحم مكابي كيارتينسون  كرة داخل منطقة الجزاء .علي عثمان لاعب ابناء سخنين سجل هدفاً رائعاً  في الدقيقة ال77 من ضربة حره مباشرة ليقلص النتيجة  وليشعل  المدرجات في استاد الدوجة . الا ان الكلمة الاخيرة كانت لكيارتيسون الذي افلح من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة ال89 لتنتهي المباراة بفوز مكابي 3-1 .

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