اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية لأوّل مرّة: 3 حكام عرب يتولون قيادة مباريات في الدرجتين العليا والممتازة

رياضة وشباب

[X]
الناصرة والقضاء لأوّل مرّة: 3 حكام عرب يتولون العليا والممتازة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

لأوّل مرّة: 3 حكام عرب يتولون قيادة مباريات في الدرجتين العليا والممتازة

سوف يتولى الحكم النصراوي المتألق نائل عودة مهمة قيادة مباراة الدرجة العليا بين فريقي بني يهودا تل أبيب وهبوعيل كريات شمونة

من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 23:21:49 A A

أسندت رابطة الحكام، بقيادة رئيس اللجنة المهنية طلال دراوشة، مهمة إدارة ثلاث مباريات ضمن دوري الدرجتين العليا والممتازة الى ثلاثة حكام عرب، لأول مرة في تاريخها.


الحكم الواعد رأفت الحمولة
وسوف يتولى الحكم النصراوي المتألق نائل عودة مهمة قيادة مباراة الدرجة العليا بين فريقي بني يهودا تل أبيب وهبوعيل كريات شمونة، مساء الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين لفرق البلي أوف السفلي. وفي نفس الموعد يقود الحكم الفحماوي الرائع أسعد جبارين مباراة فريقي هبوعيل رعنانا وهبوعيل حيفا، في نفس الاطار.

أما الحكم الواعد رأفت الحمولة فسيقود تحكيم مباراة الدرجة الممتازة بين فريقي هبوعيل شباب اللد وهبوعيل كتمون، يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي. وأكد طلال دراوشة على أن قرارات مهنية وراء هذه التعيينات، حيث أثبت ثلاثتهم قدراتهم من خلال علامات تقديرية عالية حصلوا عليها من مراقبيهم في جميع المباريات.


 الحكم النصراوي المتألق نائل عودة


رئيس اللجنة المهنية طلال دراوشة


الحكم أسعد جبارين

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فيلم The Hatton Garden Job مترجم | [341 قراءة]
2 يافا: اصابة شابين بعيارات نارية واعتقال مشتبه | [327 قراءة]
3 مواطنون: كفى للمطاردات البوليسية في المثلث | [230 قراءة]
4 الناصرة: شارع حي الورود الجديد في مراحله الأخيرة | [213 قراءة]
5 سلام لأردان: أطالب بزيادة عدد أفراد الشرطة | [172 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اتحاد مجد الكروم يقابل بلدي كابول ضمن ربع نهائي | [0 مشاركة]
3 أتلتيكو مدريد ينجز المهمة أمام ليستر بالتعادل | [0 مشاركة]
4 رونالدو يقود ريال مدريد لسحق بايرن ميونخ | [0 مشاركة]
5 اعتقال 8 مشتبهين فلسطينيين بالضلوع بنشاطات ارهابية | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب