لأوّل مرّة: 3 حكام عرب يتولون قيادة مباريات في الدرجتين العليا والممتازة

سوف يتولى الحكم النصراوي المتألق نائل عودة مهمة قيادة مباراة الدرجة العليا بين فريقي بني يهودا تل أبيب وهبوعيل كريات شمونة

أسندت رابطة الحكام، بقيادة رئيس اللجنة المهنية طلال دراوشة، مهمة إدارة ثلاث مباريات ضمن دوري الدرجتين العليا والممتازة الى ثلاثة حكام عرب، لأول مرة في تاريخها.



الحكم الواعد رأفت الحمولة



وسوف يتولى الحكم النصراوي المتألق نائل عودة مهمة قيادة مباراة الدرجة العليا بين فريقي بني يهودا تل أبيب وهبوعيل كريات شمونة، مساء الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين لفرق البلي أوف السفلي. وفي نفس الموعد يقود الحكم الفحماوي الرائع أسعد جبارين مباراة فريقي هبوعيل رعنانا وهبوعيل حيفا، في نفس الاطار.



أما الحكم الواعد رأفت الحمولة فسيقود تحكيم مباراة الدرجة الممتازة بين فريقي هبوعيل شباب اللد وهبوعيل كتمون، يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي. وأكد طلال دراوشة على أن قرارات مهنية وراء هذه التعيينات، حيث أثبت ثلاثتهم قدراتهم من خلال علامات تقديرية عالية حصلوا عليها من مراقبيهم في جميع المباريات.



الحكم النصراوي المتألق نائل عودة



رئيس اللجنة المهنية طلال دراوشة



الحكم أسعد جبارين