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تكنولوجيا هواتف ذكية كيف تستخدم الواتس أب لتخزين الملفات المهمة بأمان؟

تكنولوجيا

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كيف تستخدم الواتس أب لتخزين الملفات المهمة بأمان؟
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كيف تستخدم الواتس أب لتخزين الملفات المهمة بأمان؟

يمكن أن يكون الواتس أب الحل الأمثل لضمان أمن وخصوصية معلوماتك، وذلك بفضل نظام التشفير المتكامل الذي يميزه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-26 10:10:41 A A

لا توجد وسيلة من شأنها أن تضمن لنا تخزين ملفاتنا الخاصة وحمايتها من الاختراق، فكل من خدمات التخزين في نظام الحوسبة السحابية أو البريد الإلكتروني لا تفي بالغرض.


صورة توضيحية

وفي هذا الإطار، يمكن أن يكون الواتس أب الحل الأمثل لضمان أمن وخصوصية معلوماتك، وذلك بفضل نظام التشفير المتكامل الذي يميزه. وبالرغم من هذا، أثارت الهجمات الإلكترونية الضخمة التي اجتاحت معظم الشبكات، خاصة التي استهدفت خدمات الحوسبة السحابية لتخزين الملفات، بلبلة في صفوف المستخدمين، الذين لم يجدوا ملاذاً آمناً لتخزين ملفاتهم الشخصية وحمايتها من الاختراق.

مؤخراً، تم اكتشاف حلّ بديل وآمن، وفي الآنِ نفسه متاح للجميع، ألا وهو "الواتس أب". في الواقع، يعدُّ الواتس أب من أكثر تطبيقات التراسل استخداماً، حيث يسهل نظام التشفير التام الذي يميزه فضلاً عن عملية التحقق المزدوج التي توفر إجراءات أمنية إضافية لحماية حساب المستخدم، نقل وتخزين الملفات في كنف السرية والأمان. علاوة على ذلك، يمنع هذا التطبيق المتطفلين من رؤية محتوى رسائلك وحسابك، علماً أنه وبفضل آخر التحديثات التي طرأت على الواتس أب أصبح من الممكن إرسال جميع أنواع الملفات تقريباً من دون التعرض للاختراق أو السرقة.

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