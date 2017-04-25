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تكنولوجيا هواتف ذكية تحديث جديد من واتس أب لقراءة آخر الرسائل الواردة!

تكنولوجيا

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تحديث جديد من واتس أب لقراءة آخر الرسائل
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تحديث جديد من واتس أب لقراءة آخر الرسائل الواردة!

ميزة قراءة آخر الرسائل الواردة ستكون متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "iOS"

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-25 21:11:53 A A

أطلق تطبيق التراسل الفوري "واتس أب"، مؤخرًا، تحديثًا يتيح قراءة الرسائل الواردة من خلال المساعد الصوتي Siri في أجهزة أبل، في مسعى إلى جعل تواصل مستخدميه أكثر سهولة ومرونة.


صورة توضيحية

وبحسب ما نقل موقع "ماشابل"، فإن ميزة قراءة آخر الرسائل الواردة ستكون متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "iOS". وكان واتس أب، قد أطلق، العام الماضي، خدمة كتابة الرسائل من خلال الاستعانة بالمساعد الصوتي نفسه. ويكفي المستخدم الذي يتكاسل عن قراءة الرسائل التي تلقاها أن يقول للمساعد "سيري" بصوت مسموع "أهلا سيري، هل لك أن تقرأ لي أحدث رسائلي"، حتى يقوم بذلك. وبوسع من يستخدمون نسخة 10.3 من نظام التشغيل "iOS" فما فوقها، أن يستفيدوا من الميزة على تطبيق واتساب الذي تجاوز مستخدموه مليار شخص حول العالم.

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