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أخبار محليات ⁠⁠⁠وقفة احتجاجية قرب الطيرة تضامنا مع الاسرى

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المثلث الجنوبي ⁠⁠⁠وقفة احتجاجية قرب الطيرة تضامنا مع الاسرى
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⁠⁠⁠وقفة احتجاجية قرب الطيرة تضامنا مع الاسرى

تأتي هذه التظاهرة التي دعى إليها التجمع الوطني الديمقراطي، تزامنا مع اليوم التاسع للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يقوده القيادي مروان البرغوثي

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 20:04:31 A A

شارك العشرات من اهالي المثلث الجنوبي بتظاهرة رفع الشعارات والاعتصام الذي اقيم اليوم الثلاثاء على مفترق رأس عامر (الطيبة والطيرة) الواقع على شارع 444 وذلك تضامنا مع مطالب الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

 

وتأتي هذه التظاهرة التي دعى إليها التجمع الوطني الديمقراطي، تزامنا مع اليوم التاسع للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يقوده القيادي مروان البرغوثي، والذي يشارك به ما يزيد عن الألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون.ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالتحريض الاسرائيلي على الأسرى، وشعارات اخرى مساندة لقضيتهم، والأعلام الفلسطينية، اذ انهم أكدوا ” على الاستمرار بالتضامن مع الاسرى عبر الوسائل القانونية والانسانية”.

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