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أخبار محليات يافا: وقفة إحتجاجيّة تضامنًا مع الأسرى الأمنيين ودعمًا لمسيرتهم النضاليّة

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مدن الساحل يافا: وقفة إحتجاجيّة تضامنًا مع الأسرى الأمنيين
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يافا: وقفة إحتجاجيّة تضامنًا مع الأسرى الأمنيين ودعمًا لمسيرتهم النضاليّة

الحضور بأن مشوارهم النضالي مع الأسرى سيستمر حتى تتحقق كل الاهداف المرجوة

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-25 20:13:34 A A

شارك العشرات من أهالي يافا في الوقفة الاحتجاجيّة التي أقيمت بجانب دوار السّاعة، وذلك تضامنًا مع الأسرى الأمنيين ودعمًا لمسيرتهم النضاليّة.


صور من الوقفة الاحتجاجيّة

هذا، ورفع المشاركون بعض من صور الاسرى، وشعارات التي تندد بسياسة القمع والتعذيب، وطالبوا بمنحهم كافة حقوقهم. كما أكد الحضور بأن مشوارهم النضالي مع الأسرى سيستمر حتى تتحقق كل الاهداف المرجوة.

 

 

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