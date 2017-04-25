مصرع طفلين إثر إنفجار مولد كهربائي في قرية بدوية في منطقة شقيب السلام

تواصل الشرطة التي هرعت الى المكان بأعمال التشخيص والتحقيق في كافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد

أفاد المتحدث بإسم نجمة داوود الحمراء: "انه طفلين (8 و10 اعوام) قد لقيا مصرعهما اثر انفجار مولد كهربائي، في قرية بدوية بالقرب من شارع 25 في منطقة شقيب السلام، وقامت طواقم الاسعاف التي وصلت الى المكان، بإقرار وفاتهما متأثرين بجراحهما".

كما ووصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "مساء اليوم الثلاثاء في شرطة النقب ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة، تمّ إستلام إخطار مفاده مصرع طفلين من سكان منطقة شارع رقم 25 بالقرب نبطيم على ما يبدو من سكان ابو قويدر الزرنوق في النقب، ومع إقرار طواقم الاسعافات الاولية وفاتهما هناك. هذا وتواصل الشرطة التي هرعت الى المكان بأعمال التشخيص والتحقيق في كافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد".