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أخبار محاكم وجنائيات ضبط اسلحة وذخيرة ومخدرات خلال حملة للشرطة في رهط وتل السبع والطرابين

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النقب ضبط اسلحة وذخيرة ومخدرات خلال حملة للشرطة في رهط
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ضبط اسلحة وذخيرة ومخدرات خلال حملة للشرطة في رهط وتل السبع والطرابين

تم تفتيش كراج سيارات برهط مع ضبط اسلحة ووسائل قتالية مخالفة مخبأة جيدا داخل سيارات خردة وغيرها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 20:13:33 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مؤخرا في النقب وبنطاق نشاط مكثف للشرطة حفاظا على السلامة العامة ومكافحة الجنائيات واستنادا على معلومات استخباراتية واخرى مختلفة تم تنفيذ عدة حملات مداهمة وتفتيش وضبط واعتقالات لمشتبهين وبما شمل مداهمة وتفتيش كراج سيارات برهط مع ضبط اسلحة ووسائل قتالية مخالفة مخبأة جيدا داخل سيارات خردة وغيرها هناك وبما تضمن بندقيتين وجهازرؤية ليلية وامشاط ذخيرة وكمية من الذخيرة واغراض كثيرة المشتبه انها مسروقة وجنبا لاعتقال 4 مشتبهين شبان بالعشرينات من اعمارهم من رهط وواحد فلسطيني من يطا الخليل دون تصاريح قانونية لدخول البلاد وتحويلهم للتحقيقات الجارية".



وتابع البيان :"خلال مداهمة منزل مواطن برهط تم ضبط معمل تنمية نباتاتات مخدر المريخوانا وكذلك في تل السبع حيث تقطن هناك سيدة وابنها 16 عاما الذي اعترف باعتنائة في النباتات المخدرة والمعمل عقب وفاة والدة قبل نصف عام , على حد ما جاء.كذلك تم ضبط كمية من بذور النبتة المخدرة خلال مدتهمة منزل في الطرابين واما في مداهمة منزل مواطن اخر برهط فقد تم ضبط عدة اجهزة هواتف نقالة المشتبه انها مسروقة وجنبا الى 37 رزمة المشتبه انها من مادة مخدر الحشيش وامشاط ذخيرة ومع اعتقال شاب مشتبه من السكان هناك بحيازتها وفلسطيني ضالع اخر وتحويلهما للتحقيقات الجارية ".

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