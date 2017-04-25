اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية تعادل بطعم الفوز لفريق هبوعيل الفريديس أمام بيتار برديس حنا

رياضة وشباب

[X]
حيفا والمنطقة تعادل فريف هبوعيل الفريديس أمام برديس حنا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تعادل بطعم الفوز لفريق هبوعيل الفريديس أمام بيتار برديس حنا

بهذا التعادل يبقى فريق بيتار برديس حنا متصدرا للدوري برصيد 52 نقطة ويبقى فريق هبوعيل الفريديس بالمرتبة الثانية برصيد 50 

من: ابراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-25 19:03:45 A A

استطاع فريق هبوعيل الفريديس الطامح بالصعود لمستوى الدرجة الثانية أن يفرض نتيجة تعادل خارجية حين تعادل بالنتيجة 1-1 أمام فريق بيتار برديس حنا الفريق المنافس له في قمة الدوري. هذا وأقيمت المباراة على ملعب بردس حنا البلدي امام حوالي 300 مشجع بأجواء رياضية ومنافسة قوية.

 

وبهذا التعادل يبقى فريق بيتار برديس حنا متصدرا للدوري برصيد 52 نقطة ويبقى فريق هبوعيل الفريديس بالمرتبة الثانية برصيد 50 الا انه تنقصه مباراة مؤجلة امام هبوعيل جسر الزرقاء وفِي حال فوز فريق هبوعيل الفريديس فإنه سيحتفل بالصعود لمستوى الدرجة الثانية نهاية هذا الاسبوع حيث من المتوقع ان تجرى المباراة نهاية هذا الاسبرع باستاد السلام بمدينة أم الفحم.

نعيم حواشي مدير فريق هبوعيل الفريديس أعرب عن فرحته العارمة من نتيجة التعادل مشيرا إلى أنّ هذه النتيجة تؤكد جدارة فريقه هبوعيل الفريديس من الصعود لمستوى الدرجة الثانية مقدم كل الشكر والتقدير لجميع لاعبي الفريق والطاقم المهني والاداري والجمهور الفريديس الفريق على دعمهم لمسيرة الفريق هذا الموسم. 


بعد الفوز

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 يافا: اصابة شابين بعيارات نارية واعتقال مشتبه | [285 قراءة]
2 فيلم The Hatton Garden Job مترجم | [215 قراءة]
3 مواطنون: كفى للمطاردات البوليسية في المثلث | [173 قراءة]
4 الناصرة: شارع حي الورود الجديد في مراحله الأخيرة | [159 قراءة]
5 الاخاء الناصرة يهزم خارج ملعبه أمام بيتار تل أبيب | [146 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 الرملة: إصابة عربي إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
3 اتحاد مجد الكروم يقابل بلدي كابول ضمن ربع نهائي | [0 مشاركة]
4 WhatsApp لإعلام أصدقائك عندما تقوم بتغيير رقمك | [0 مشاركة]
5 Aston Martin Vanquish S الجديدة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب