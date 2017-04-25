تعادل بطعم الفوز لفريق هبوعيل الفريديس أمام بيتار برديس حنا

بهذا التعادل يبقى فريق بيتار برديس حنا متصدرا للدوري برصيد 52 نقطة ويبقى فريق هبوعيل الفريديس بالمرتبة الثانية برصيد 50

استطاع فريق هبوعيل الفريديس الطامح بالصعود لمستوى الدرجة الثانية أن يفرض نتيجة تعادل خارجية حين تعادل بالنتيجة 1-1 أمام فريق بيتار برديس حنا الفريق المنافس له في قمة الدوري. هذا وأقيمت المباراة على ملعب بردس حنا البلدي امام حوالي 300 مشجع بأجواء رياضية ومنافسة قوية.

<br> <br> الفريق المحلي والذي يتصدر للدوري في المرحلة الحالية استطاع ان يعلن تفوقه بالمباراة في الدقيقة الـ41 حين استطاع اللاعب بن نحماني أن يسجل هدف السبق ليعلن تفرق فريق بيتار بردس حنا بالنتيجة 1-0، &nbsp;إلا أنّ فريق هبوعيل الفريديس سرعان ما استطاع من معادلة النتيجة حين استطاع اللاعب أفي كوهين من ادراك التعادل 1-1 من هدف جميل بالدقيقة الـ43 من المباراة والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وبهذا التعادل يبقى فريق بيتار برديس حنا متصدرا للدوري برصيد 52 نقطة ويبقى فريق هبوعيل الفريديس بالمرتبة الثانية برصيد 50 الا انه تنقصه مباراة مؤجلة امام هبوعيل جسر الزرقاء وفِي حال فوز فريق هبوعيل الفريديس فإنه سيحتفل بالصعود لمستوى الدرجة الثانية نهاية هذا الاسبوع حيث من المتوقع ان تجرى المباراة نهاية هذا الاسبرع باستاد السلام بمدينة أم الفحم.



نعيم حواشي مدير فريق هبوعيل الفريديس أعرب عن فرحته العارمة من نتيجة التعادل مشيرا إلى أنّ هذه النتيجة تؤكد جدارة فريقه هبوعيل الفريديس من الصعود لمستوى الدرجة الثانية مقدم كل الشكر والتقدير لجميع لاعبي الفريق والطاقم المهني والاداري والجمهور الفريديس الفريق على دعمهم لمسيرة الفريق هذا الموسم.



بعد الفوز