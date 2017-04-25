اردان وحكروش في زيارة لبلدة نين للتعريف عن خدمات الشرطة

تم عقد امسية تعريفية ، تناولت شتى مجالات خدمات الهيئة واهم اعمالها التي قامت فيها والمخطط القيام بها ومساعيها الدؤوبة الرامية الى النهوض والتطوير والتنمية في الخدمات الشرطية حتى التوصل لحياة معيشية متساوية وكريمة ومستقرة

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" بعد عصر اليوم الثلاثاء في الشمال ببلدة نين وتحت رعاية رئيس المجلس الاقليمي بستان المرج احمد الزعبي ، جنبا الى نائبة عبد الكريم زعبي وبمشاركة كل من وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ورئيس هيئة تنمية الخدمات الشرطية للوسط العربي اللواء جمال حكروش وقائد مركز شرطة العفولة العقيد يجئال حداد ولفيف من الشخصيات الاعتبارية وغيرهم ، تم عقد امسية تعريفية ، تناولت شتى مجالات خدمات الهيئة واهم اعمالها التي قامت فيها والمخطط القيام بها ومساعيها الدؤوبة الرامية الى النهوض والتطوير والتنمية في الخدمات الشرطية حتى التوصل لحياة معيشية متساوية وكريمة ومستقرة وامنة وسط مجتمعنا وداخل كافة بلداتنا العربية ".





واضاف البيان :" وبما يشمل مشروع افتتاح محطات شرطية جديدة مقررة داخل بلداتنا العربية وضم كفاءات من الشبان والشابات العرب الذين هم خير من يلم في معاناة ومصاعب ومشاكل ومفاهيم واوجاع وميزات عموم افراد مجتمعنا العربي وبلداتنا واسرنا وسبل معالجتها , في صفوف الشرطة وذلك لتحقيق اهم اهدافها وهو تعزيز جودة ومستوى السلامة والصالح العام وعلى حد سواء .هذا وأكد الوزير اردان واللواء حكروش كل بكلمته على اهمية مواصلة الدعم والتعاون والتواصل والتكاثف وبالذات مع قادة السلطات المحلية والعامة وباقي الجهات الرسمية المعنية والمضي قدما في تشابك اذرع وثيق حتى التوصل للمستقبل الواعد" .



وتابع البيان :" شارك في الامسية لفيف من الحضور وسكان المنطقة هناك وبما شمل سكان البلدات سولم وكفر مصر ونين والدحي معربين سادة الحضور والمشاركين عن مدى اهمية الاستمرار في الانجازات والامال الكبيرة المعلقة، وراجين ان تتكل جملة هذة الجهود بالنجاح وحتى بناء مستقبل مشرق وسط كافة بلداتنا العربية وافراد مجتمعنا.هذا واعرب كل من الوزير اردان واللواء حكروش عن مدى تقديرهم وشكرهم للرئيس زعبي على الاستضافة الكريمة والمبادرة الفذة والتعاون الشجاع والنهج القيادي المتميز وكونه رئيسا ورمزا رفيعا وقدوة التي يحتذى بها ".