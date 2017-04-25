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جامعات / مدارس اخبار المدارس مدرسة كرمل زفولون تستضيف القرية التربوية هضاب زفولون في يوم رياضي

جامعات / مدارس

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حيفا والمنطقة مدرسة كرمل زفولون تستضيف القرية التربوية
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مدرسة كرمل زفولون تستضيف القرية التربوية هضاب زفولون في يوم رياضي

يأتي هذا اليوم ضمن برنامج عام تحت عنوان التعددية واحترام الآخر في المنطقة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 18:24:54 A A

وصل الى موقغ العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" يوم رياضي مميز بمشاركة المدرستين وتحت عنوان نمضي سويا للنجاح ، بدأ البرنامج منذ ساعات الصباح حيث التأم الطلاب في باحة مدرسة كرمل زفولون وتم تقسيمهم الى عشر فرق مشتركة بدأت بالتناوب على محطات كثيرة تخللها أنواع كثيرة من الرياضة منها: كرة السلة، كرة سلة هولندية، الرجبي، تنس الطاولة، الإرشاد والترشيد، الرقص الأوروبي وغيرها".



وتابع البيان :" بالإضافة الى المعلمين والمعلمات ومدراء المدارس فقد حضر هذا اللقاء المميز رؤساء اللجان المحلية في القرى الثلاث: راس على، ابطن والخوالد وكذلك مندوبون عن المجلس الإقليمي زفولون من بينهم مدير قسم المعارف السيد مئير يوفي الذي اصر على المشاركة بنفسه في المحطات المختلفة.يأتي هذا اليوم ضمن برنامج عام تحت عنوان التعددية واحترام الآخر في المنطقة. وقد أعربت السيدة يسرى زبيدات عن انفعالها للاستقبال والحفاوة من قبل مديرة مديرة المدرسة المضيفة السيدة دوريت وكذلك طاقم المعلمين المعلمات وأشارت الى نجاح الفعالية واثنت على المربين والمربيات المرافقين للطلبة في المحطات المختلفة والذين حملوا الراية والمسؤولية لإنجاح المشروع".

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