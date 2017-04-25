اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات إصابة شاب بجراح متوسطة جراء تعرّضه للطعن في اللد وهرب الجاني

أخبار

[X]
مدن الساحل إصابة شاب جراء تعرّضه للطعن في اللد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إصابة شاب بجراح متوسطة جراء تعرّضه للطعن في اللد وهرب الجاني

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية في المكان للمصاب والذي وصفت إصابته بالمتوسّطة مع وجود علامات طعن في القسم العلوي من جسمه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 17:01:53 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة أيالون، حول إصابة شاب (25 عامًا) جرّاء تعرّضه للطعن على شارع أرييه بن أليعزر في اللد، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية في المكان للمصاب والذي وصفت إصابته بين الطفيفة والمتوسّطة مع وجود علامات طعن في القسم العلوي من جسمه، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى أساف هروفيه" وفقًا للبيان.

وفي بيان من المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري جاء فيه: "بعد عصر اليوم الثلاثاء في أحد شوارع مدينة اللد ووفقا للمعلومات والتفاصيل الأوّليّة المتوفرة تعرض شاب (19 عاما) وهو عربي من السكان هناك للطعن ما أسفر عن إصابته بجراح متوسطة حيث أحيل على اثرها للعلاج بالمستشفى وسط هرب المشتبه الجاني ومباشرة الشرطة بأعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو إلى جنائية" وفقًا للبيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 17 من مسلسل Vikings بموسمه الرابع مترجم | [700 قراءة]
2 صحيفة: خلافات نادرة وخفيّة بين العاهل الأردني والسيسي | [258 قراءة]
3 يافا: اصابة شابين بعيارات نارية واعتقال مشتبه | [241 قراءة]
4 وائل جسار ينفصل عن مدير اعماله مارسيل الزغبي | [174 قراءة]
5 إعلان الهدنة لمدة أسبوعين في كفرمندا وبذل الجهود لصلح | [159 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 الرملة: إصابة عربي إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
3 العثور على جثة الشاب الثالث في طبريا | [0 مشاركة]
4 مجد الكروم: فعاليات وفحوصات لنادي سنابل جليلية | [0 مشاركة]
5 هدف ثالث على التوالي لمؤنس دبور ينعش آمال جراسهوبرس | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب