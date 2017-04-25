إصابة شاب بجراح متوسطة جراء تعرّضه للطعن في اللد وهرب الجاني

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية في المكان للمصاب والذي وصفت إصابته بالمتوسّطة مع وجود علامات طعن في القسم العلوي من جسمه

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة أيالون، حول إصابة شاب (25 عامًا) جرّاء تعرّضه للطعن على شارع أرييه بن أليعزر في اللد، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية في المكان للمصاب والذي وصفت إصابته بين الطفيفة والمتوسّطة مع وجود علامات طعن في القسم العلوي من جسمه، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى أساف هروفيه" وفقًا للبيان.

وفي بيان من المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري جاء فيه: "بعد عصر اليوم الثلاثاء في أحد شوارع مدينة اللد ووفقا للمعلومات والتفاصيل الأوّليّة المتوفرة تعرض شاب (19 عاما) وهو عربي من السكان هناك للطعن ما أسفر عن إصابته بجراح متوسطة حيث أحيل على اثرها للعلاج بالمستشفى وسط هرب المشتبه الجاني ومباشرة الشرطة بأعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو إلى جنائية" وفقًا للبيان.