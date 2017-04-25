النقب: إصابة طفلة (3 سنوات) بحروق متوسطة جراء إنسكاب مياه مغلية عليها

جاء في البيان:



قامت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء بتقديم العلاج لها بعد وصولها إلى أحد نقاط الطوارئ التابع لنجمة داوود الحمراء في عراد

وصل لموقع العرب بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "وصل بلاغ لنجمة داوود الحمراء عند الساعة 15:35 في منطقة النقب عن إصابة طفلة بحروق جراء إنسكاب مياة مغلية عليها، حيث قامت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء بتقديم العلاج لها بعد وصولها إلى أحد نقاط الطوارئ التابع لنجمة داوود الحمراء في عراد، ومن ثم نقلها إلى مستشفى سوروكا لإستكمال العلاج، ووصفت حالة الطفلة (3 سنوات) بالمتوسطة، مع حروق في جسدها" الى هنا البيان.