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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك تعيين تمارا تاوبين مديرة مكتب هايتك في هبوعليم في نيويورك

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تعيين تمارا تاوبين مديرة مكتب هايتك في هبوعليم
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تعيين تمارا تاوبين مديرة مكتب هايتك في هبوعليم في نيويورك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 16:07:52 A A

عينت تمارا تاوبين مديرة مكتب هايتك في هبوليم نيويورك (BHI Tech) المكتب يعرض خدمات مالية فريدة من نوعها مناسبة لاحتياجات شركات ستارت اب، وشركات التكنولوجيا وأكثر من ذلك.


تمارا تاوبين

المكتب يمنح زبائنه الاستمتاع من شبكة علاقات قوية في بيئة تجارية من عالم الهايتك في نيويورك، بما في ذلك الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين ومقدمي الخدمات.

زبائن هبوعليم نيويورك يستمتعون ببرنامج خاص اسمه " Tech Connector " توصل بينهم وبين الزبائن الاخرين للبنك، الذين يبحثون عن استثمارات تكنولوجية في مجالات العقارات، الموضة، الصحة ومجالات اخرى. الاستثمار في البلاد يقام في هذه الايام في حفل معد للمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين تعمل بالتعاون مع قسم التكنولوجيا الفائقة، والتكنولوجيا الفائقة لبنك هبوعليم.

تمتلك تمارا تاوبين خلفية واسعة في مجال الهايتك وتجربة عشر سنوات، مؤسسة شركة ستارت اب في لندن، مستشارة لشركات ستارت اب في البلاد، وموظفة بنك واستثمار في نيويورك ساعدت شركات دولية للحصول على تمويل في الولايات المتحدة.

تمارا تاوبين حاصلة على اللقب الثاني في الاقتصاد والتاريخ الاجتماعي في جامعة اكسفورد وهي تتحدث اللغة الانجليزية، العبرية والفرنسية.
ع.ع.
 

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