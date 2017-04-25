نتنياهو يلغي لقاءه مع وزير خارجية ألمانيا بسبب رفضه لشروطه.. المانيا: ليست كارثة

نتنياهو كان قد هدد الوزير الألماني بإلغاء الاجتماع معه، إذا التقى بجماعات حقوقية اسرائيلية

الغى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه مع وزير الخارجية الالماني زيغمر غبريال والذي كان من المفروض أن يجرى اليوم وذلك في أعقاب رفض وزير الخارجية الألماني شروط نتنياهو بعدم لقائه بمنظمات حقوقية كـ "بتسيلم" و"كسر الصمت".



الوزير الألماني خلال لقائه مع ريفلين

هذا وكان وزير الخارجية الألماني قد صرّح في مقابلة أجاها مع التلفزيون الاسرائيلي بأنّ: "إنّه أمر مؤسف أن يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء الاجتماع ولكن هذا الأمر لا يشكّل كارثة بالنسبة لألمانيا، كما وأنّه لن يغيّر من نظرتنا لإسرائيل".

وتابع الوزير الألماني بأنّه: "سيكون الحدث لافتًا جدًّا، إذ أنّه تخيّل أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي أتى إلى ألمانيا ورغب في لقاء أشخاص ينتقدون الحكومة، وقلنا أنّ ذلك غير ممكن، ما الذي يمكن أن يحدث؟؟".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن غبرييل سيجتمع مع جماعة "كسر الصمت" التي تجمع شهادات من عسكريين سابقين إسرائيليين بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية ونفوذ المستوطنين الإسرائيليين وما يقوم به الجيش الاسرائيلي.

وصرّح وزير البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين، المقرب من نتنياهو، لإذاعة إسرائيل: "إنّ ما لا يمكن تصوره هو أن يلتقي وزير مع جماعات تعمل ضد البلد الذي يزوره".