اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي صلاح الكردي يشارك إليسا جائزة يا ريت كأفضل تيتر غنائي

فنانين

[X]
صلاح الكردي يشارك إليسا جائزة يا ريت
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

صلاح الكردي يشارك إليسا جائزة يا ريت كأفضل تيتر غنائي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 18:46:09 A A

فازت قبل أيام أغنية مسلسل (يا ريت) كلمات وألحان صلاح الكردي، بجائزة الموسيقى العربية عن أفضل أغنية تيتر لمسلسل عربيّ، وذلك بحسب تصويت الجمهور واستفتاءات الرأي التي أجريت في أكثر من 8 إذاعات عربية كبرى في العالم العربي، وحسبت مختلف مواقع نشر الأغنيات والتطبيقات.


صلاح الكردي

وقد تسلمت النجمة إليسا الجائزة في الحفل الذي أقيم في بيروت وعرض على شاشة الـMtv. صلاح أعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الأغنية، وبالأصداء الإيجابية جداً والجوائز التي فاز بها العمل كأهم تيتر مسلسل، منذ صدوره العام الماضي. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 يافا: اصابة شابين بعيارات نارية واعتقال مشتبه | [260 قراءة]
2 إعلان الهدنة لمدة أسبوعين في كفرمندا وبذل الجهود لصلح | [180 قراءة]
3 فيلم The Hatton Garden Job مترجم | [155 قراءة]
4 مواطنون: كفى للمطاردات البوليسية في المثلث | [143 قراءة]
5 الناصرة: شارع حي الورود الجديد في مراحله الأخيرة | [132 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 الرملة: إصابة عربي إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
3 وقفة على مفرق الطيرة- الطيبة تضامنا مع الأسرى | [0 مشاركة]
4 أسطورة تمشي على قدمين/ إبراهيم صرصور | [0 مشاركة]
5 اتحاد مجد الكروم يقابل بلدي كابول ضمن ربع نهائي | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب