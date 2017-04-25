صلاح الكردي يشارك إليسا جائزة يا ريت كأفضل تيتر غنائي

فازت قبل أيام أغنية مسلسل (يا ريت) كلمات وألحان صلاح الكردي، بجائزة الموسيقى العربية عن أفضل أغنية تيتر لمسلسل عربيّ، وذلك بحسب تصويت الجمهور واستفتاءات الرأي التي أجريت في أكثر من 8 إذاعات عربية كبرى في العالم العربي، وحسبت مختلف مواقع نشر الأغنيات والتطبيقات.



صلاح الكردي

وقد تسلمت النجمة إليسا الجائزة في الحفل الذي أقيم في بيروت وعرض على شاشة الـMtv. صلاح أعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الأغنية، وبالأصداء الإيجابية جداً والجوائز التي فاز بها العمل كأهم تيتر مسلسل، منذ صدوره العام الماضي.