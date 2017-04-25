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تكنولوجيا هواتف ذكية أكثر من 500 مليون مشترك في شبكة لينكدإن

تكنولوجيا

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أكثر من 500 مليون مشترك في شبكة لينكدإن
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أكثر من 500 مليون مشترك في شبكة لينكدإن

أضافت لينكدإن أن هذا المجتمع يُمثل أكثر من 10 ملايين فرصة عمل نشطة، والوصول إلى أكثر من 9 ملايين شركة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-25 17:01:54 A A

أعلنت شركة لينكدإن، صاحبة أكبر شبكة إجتماعية للمهنيين، أمس الاثنين أنها تخطت حديثًا حاجز الـ 500 مليون مشترك في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وقالت لينكدإن، المملوكة لعملاقة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت، في بيان على مدونتها: “لدينا الآن نصف مليار عضو في 200 بلد يتواصلون، ويتشاركون مع بعضهم البعض في المحادثات المهنية وإيجاد الفرص من خلال هذه الاتصالات على لينكدإن”.

وأضافت لينكدإن أن هذا المجتمع يُمثل أكثر من 10 ملايين فرصة عمل نشطة، والوصول إلى أكثر من 9 ملايين شركة. ومع أكثر من 100,000 مقالة تُنشر أسبوعيًا، فإن الشبكة “تساعدك على البقاء مطلعًا على الأخبار، كما أن المعاينات (لحسابات المستخدمين) تؤثر في عالمك الوظيفي”.

وللمقارنة، كانت لينكدإن قد أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن 450 مليون مستخدم في شهر آب/أغسطس 2016، وعن 400 مليون مستخدم في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015. ولا تعكس هذه الأرقام عدد المستخدمين النشطين للخدمة، الذين تُقدر نسبتهم بـ 25% فقط.

وكشفت الشركة عن بعض الأرقام، بما في ذلك أكثر 5 دول نشاطًا على الشبكة، والتي تصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم هولندا، ثم سنغافورة، ثم المملكة المتحدة، ثم الدانمارك. كما كشفت عن أكثر 5 أماكن نشاطًا، والتي تصدرتها العاصمة البريطانية لندن، ثم العاصمة الهولندية أمستردام، وثم منطقة الخليج في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ثم منطقة جاكرتا الكبرى في أندونيسيا، ثم ميلان الإيطالية.

يُشار إلى أن مايكروسوفت أعلنت في شهر حزيران/يونيو الماضي عن شراء لينكدإن مقابل 26.2 مليار دولار أمريكي نقدًا، وذلك في واحدة من أكبر الصفقات التي شهدتها صناعة التقنية حديثًا.

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