مصادر: إطلاق نار على شاب فلسطيني بادّعاء محاولة طعن جندي على حاجز حوارة

مصادر اسرائيلية:

تمّ إطلاق النار على الشاب الفلسطيني الذي أصيب بجراح خطيرة، وتمّت إحالته للعلاج في مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء أنّه: "قام الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار على شاب فلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلس بادّعاء محاولة تنفيذ عملية طعن، ما أسفر عن إصابته بجراح" وفقًا للمصادر الفلسطينية.

ومن جهتها أفادت مصادر اسرائيلية: "حاول شاب فلسطيني على حاجز حوارة جنوبي نابلس تنفيذ عملية طعن هناك، ولم يبلغ عن وجود إصابات من جانب الجنود، ولكن تمّ إطلاق النار على الشاب الفلسطيني الذي أصيب بجراح خطيرة، وتمّت إحالته للعلاج في مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا" وفقًا للمصادر.