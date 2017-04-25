اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات مصادر: إطلاق نار على شاب فلسطيني بادّعاء محاولة طعن جندي على حاجز حوارة

أخبار

[X]
إطلاق نار على شاب فلسطيني على حاجز حوارة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مصادر: إطلاق نار على شاب فلسطيني بادّعاء محاولة طعن جندي على حاجز حوارة

مصادر اسرائيلية:

تمّ إطلاق النار على الشاب الفلسطيني الذي أصيب بجراح خطيرة، وتمّت إحالته للعلاج في مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 15:31:18 A A

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء أنّه: "قام الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار على شاب فلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلس بادّعاء محاولة تنفيذ عملية طعن، ما أسفر عن إصابته بجراح" وفقًا للمصادر الفلسطينية.

ومن جهتها أفادت مصادر اسرائيلية: "حاول شاب فلسطيني على حاجز حوارة جنوبي نابلس تنفيذ عملية طعن هناك، ولم يبلغ عن وجود إصابات من جانب الجنود، ولكن تمّ إطلاق النار على الشاب الفلسطيني الذي أصيب بجراح خطيرة، وتمّت إحالته للعلاج في مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا" وفقًا للمصادر.

 

 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 17 من مسلسل Vikings بموسمه الرابع مترجم | [647 قراءة]
2 صحيفة: خلافات نادرة وخفيّة بين العاهل الأردني والسيسي | [240 قراءة]
3 يافا: اصابة شابين بعيارات نارية واعتقال مشتبه | [221 قراءة]
4 نانسي عجرم تحتفل بإطلاق ونجاح ألبومها التاسع | [157 قراءة]
5 وائل جسار ينفصل عن مدير اعماله مارسيل الزغبي | [153 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 إنستجرام تسهل عملية تنظيم الصور المفضلة | [0 مشاركة]
3 الرملة: إصابة عربي إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
4 العثور على جثة الشاب الثالث في طبريا | [0 مشاركة]
5 إجراء المباراة بين مجد الكروم وكابول في الدوحة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب