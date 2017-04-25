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فنانين فن عربي د.نادر صعب يسلّم مايا دياب جائزة وهذا ما قالته!

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د.نادر صعب يسلّم مايا دياب جائزة
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د.نادر صعب يسلّم مايا دياب جائزة وهذا ما قالته!

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 17:01:39 A A

وصل الى موقع العرب بيان من المكتب الاعلامي للفنانة مايا دياب، جاء فيه: "سلّم طبيب التجميل الجراح د. نادر صعب، النجمة اللبنانية مايا دياب، جائزة أفضل فيديو كليب ضمن مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم في بيروت قبل أيام، ونقلته شاشة Mtv".

وأضاف البيان: "على المسرح، قدّم د. نادر الجائزة معرفاً عن مايا بأنها الصديقة الجميلة قلباً وقالباً والتي تستحق الفوز بجائزة أفضل فيديو كليب، نسبة للنجاح الكبير الذي حققه كليب (سبع ارواح)، بدورها شكرت مايا دكتور نادر على طريقة تقديمه لها وأشادت بلفتته".

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