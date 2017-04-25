علي سلام خلال زيارة أردان للناصرة: أطالب بزيادة عدد أفراد الشرطة خدمة للمدينة

علي سلام:

أطالب بتقديم الدعم في الميزانيات والفعاليات بما يتعلق بمشروع مدينة بلا عنف

جلعاد أردان:

سندرس المطالب التي قدمها رئيس البلدية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "قام وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان بمرافقة كبار موظفي الوزارة وعدد من قيادات الشرطة بزيارة عمل إلى بلدية الناصرة وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 25.4.2017 هذه الجلسة التي كانت قد تمّ تنظيمها قبل مدة وذلك لاحتياجات المدينة لعدة مطالب تتعلق بالوزارة كان في استقبال الوزير رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام ونوابه السادة: محمد عوايسي، يوسف عياد وهمام ابو احمد، واعضاء من المجلس البلدي ومدير عام البلدية - د. شريف صفدي ومدراء الدوائر والأقسام".



جلعاد أردان ورئيس البلدية علي سلام

وأضاف البيان: "رئيس بلدية الناصرة بعد ترحيبه بالوزير لزيارته للبلدية طالب بعدة مطالب منها:

• ان تخدم محطة شرطة الناصرة مدينة الناصرة فقط، ذلك ان القوى البشرية الموجودة في المحطة لا يمكن ان تخدم كل قضاء الناصرة وهذا يعني عدم تقديم الخدمات كما ينبغي.

• زيادة عدد افراد شرطة المدينة وكذلك اضافة عدد افراد الشرطة الذين يقومون في السير على الاقدام.

• تقديم الدعم في الميزانيات والفعاليات بما يتعلق بمشروع مدينة بلا عنف.

ومن خلال كلمته شكر رئيس البدلية قائد محطة الناصرة وافراد الشرطة وضباطها على عملهم والتنسيق مع البلدية والتعاون معها بكل ما يتعلق بأمن المواطن وأمانه".

وتابع البيان: "وفتح رئيس البلدية المجال لنواب الرئيس ليقوموا بمداخلاتهم وتقديم ملاحظاتهم. وكذلك شارك مدراء الدوائر والاقسام في توجيه الطلبات والملاحظات لوزير الامن الداخلي.

في نهاية جلسة العمل تحدث الوزير عن سروره لزيارة الناصرة وعن سعيه الدائم لتقليل الفجوات بين الوسط العربي والوسط اليهودي بما يتعلق بالميزانيات. وعبّر عن اعتزازه بزيارة الناصرة والالتقاء برئيسها الذي يسعى بشكل متواصل لتلبية احتياجات المدينة من الناحية التطويرية وفي نفس الوقت يعطي للجمهور الاهتمام والتواصل الدائم".

واختتم البيان: "وفي كلمته تطرق الوزير الى اهمية وجود محطات شرطة داخل المدن والقرى العربية وعن اهمية التعاون بين الوزارة والسلطات المحلية في التنسيق الكامل للتخطيط والتنفيذ لمثل هذه المنشآت الجديدة حتى نستطيع ان نقلل من ظواهر العنف التي تهدد مجتمعاتنا. الوزير عبّر عن تفهمه لاحتياجات المدينة ووعد بدراسة المطالب التي قدمها رئيس البلدية وتلبية المطالب المرفوعة اليه" إلى هنا نصّ البيان.