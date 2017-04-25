نوليتو يريد العودة إلى سيلتا فيجو في الصيف المقبل

إنتقل نوليتو إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي، لكن مشاركته إقتصرت على المشاركة في الشوط الثاني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نوليتو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في العودة إلى الدوري الإسباني خلال الانتقالات الصيفية القادمة.



نوليتو أُثناء تواجده بصفوف سيلتا فيجو

وأشارت هذه المصادر أن سيلتا فيجو الإسباني يستكشف إمكانية إعادة التوقيع مع مهاجمه السابق بعد عام واحد فقط على رحيله للدوري الإنجليزي.

وإنتقل نوليتو إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي، لكن مشاركته إقتصرت على المشاركة في الشوط الثاني بسبب إعتماد جوارديولا على مهاجمين آخرين.

وأبدى المهاجم الشاب استعداده للرحيل عن مانشستر سيتي في الأسابيع القادمة خوفاً من فقدان مكانه مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018.

وحاول برشلونة التعاقد مع نوليتو في الصيف الماضي وقدم عرضاً رسمياً للحصول عليه، لكن اللاعب رفض هذا العرض خوفاً من جلوسه على مقاعد البدلاء.