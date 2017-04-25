مورينيو معجب بماتويدي وسيحاول ضمه لمانشستر يونايتد الصيف المقبل

ماتويدي:



البقاء هنا هو أمر وارد لكن لا أحد يعلم ما سيحدث غداً

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات لاعب وسط باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بليس ماتويدي.



بليس ماتويدي

وقالت تلك التقارير أن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو معجب بمستوى الدولي الفرنسي في المواسم التي لعبها مع البي أس جي وينوي ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

من جانبه تحدث ماتويدي مع قنال بلاس: "أنا أمتلك عقد مع باريس سان جيرمان وأريد الاستمتاع بوقتي هنا، أنا في كامل تركيزي مع الفريق وأرغب في الفوز بالبطولات".

وعن إمكانية رحيله عن الفريق الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة علق قائلاً: "البقاء هنا هو أمر وارد، لكن لا أحد يعلم ما سيحدث غداً".