كفرمندا: تظاهرة حاشدة للاهالي والطلاب تنديدًا بأعمال العنف

رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء البلد الواحد

بعد ثلاثة أيام من أعمال العنف التي شهدتها بلدة كفرمندا، تظاهر المئات من طلاب المدارس والتجار وعدد من الاهالي، ظهر اليوم الثلاثاء، في ساحة العين، تنديداً بأعمال العنف والشجارات التي عطلت حياة الناس وتسببت بأضرار إقتصادية جسيمة لأصحاب المصالح والمحال التجارية في الساحة بشكل خاص وفي البلدة بشكل عام.





ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء البلد الواحد. وكانت أعمال العنف التي شهدتها قرية كفرمندا، قد أوقعت خسائر جسيمة في الممتلكات من بيوت وسيارات، إضافة لعدد من المصابين والمعتقلين. وسبق التظاهرة إضراب تجاري شامل في ساحة العين إحتجاجًا على الأحداث المؤسفة حيث شهدت المنطقة حالة من الشلل خاصة وأن من منطقة العين تعتبر شريان الحركة التجارية في القرية.



وقال جمال طه رئيس قسم المعارف في مجلس كفرمندا والذي شارك في التظاهرة: "وجودنا هنا لنعبر عن إمتعاضنا ومقتنا وغضبنا عن ما كان في كفرمندا، لأن ما حدث هو جريمة بحق كل طفل وكل شاب وشيخ وامرأة، فكل واحد منا يتحمل المسؤولية الذي كان مشاركًا أو كان متفرجًا، فعلينا جميعًا أهل البلدة الوقوف وقفة واحدة لمنع هذا الشر حتى لا نصل الى الهاوية". وتابع طه: "أتوجه للجميع صغيراً وكبيراً ولكل المسؤولين كل في موقعه ليكون لهم دور فعال من وجع وأد الفتنة كفرمندا لأن أبنائنا أغلى ما نملك وأن نسعى لبناء غدٍ مشرق لهم".