مصادر: ترامب ينوي تقليص الدعم المالي لكل دول العالم ما عدا الضفة الغربية وغزة

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الادارة الامريكية تخطط لتقليص كبير في الدعم المالي لدول افريقية وكذلك في اسيا ومنطقة الشرق الاوسط، والتي ستشمل بعض الدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة

كشف موقع "فورين بلوسي" أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ينوي على رفع حجم الدعم الخارجي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 5%، وذلك وفقا لوثائق أمريكية داخلية. هذا وقد يصل الدعم الى 215 مليون دولار بدلا مما كان في السنة الماضية 205 مليون دولار.



ترامب خلال جلسة في البيت الأبيض

وبحسب المصادر فإن "ادارة الرئيس الامريكي الجديد تنوي تقليص الدعم المالي الأمريكي الخارجي، ولكن في نفس الوقت تخطط لزيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، في حين توقع الموقع الامريكي أن يعارض مجلس الشيوخ الامريكي هذه الخطوة تجاه السلطة الفلسطينية".

وأضافت المصادر أن "الادارة الامريكية تخطط لتقليص كبير في الدعم المالي لدول افريقية وكذلك في اسيا ومنطقة الشرق الاوسط، والتي ستشمل بعض الدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة مثل الاردن ومصر في حين تخطط الادارة الأمريكية بزيادة الدعم المالي للضفة وغزة".

