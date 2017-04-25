اغلاق
اغلاق
أخبار محليات الناصرة: وفاة اسماعيل محمود دوشي (أبو النور) عن عمر ناهز الـ51 عامًا

أخبار

[X]
الناصرة والقضاء الناصرة: وفاة اسماعيل محمود دوشي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الناصرة: وفاة اسماعيل محمود دوشي (أبو النور) عن عمر ناهز الـ51 عامًا

سيشيّع جثمانه الطّاهر اليوم الثلاثاء الموافق 25.04.2017 من بيته الكائن في حي كفار هحورش للصلاة عليه في مسجد النبي سعين عند صلاة العصر

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 13:20:05 A A

بسم الله الرحمن الرحيم، هو الحي الباقي، آل دوشي وأنسباؤهم، ينعون يمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي اسماعين محمود دوشي (أبو النور)، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 51 عامًا، وسيشيّع جثمانه الطّاهر اليوم الثلاثاء الموافق 25.04.2017 من بيته الكائن في حي كفار هحورش للصلاة عليه في مسجد النبي سعين عند صلاة العصر ومن ثمّ إلى مثواه الأخير في المقبرة الجديدة في مدينة الناصرة. وتقبل التعازي في بيته في كفار هحورش . إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
 


المرحوم إسماعيل محمود دوشي

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 17 من مسلسل Vikings بموسمه الرابع مترجم | [595 قراءة]
2 ب.أحمد عيد: لست خائنا وعميلا | [439 قراءة]
3 صحيفة: خلافات نادرة وخفيّة بين العاهل الأردني والسيسي | [221 قراءة]
4 يافا: اصابة شابين بعيارات نارية واعتقال مشتبه | [209 قراءة]
5 موسم الكُوبِر/ بقلم: محمد داوود كبها | [181 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 إنستجرام تسهل عملية تنظيم الصور المفضلة | [0 مشاركة]
3 اصابة رجل إثر تعرضه لحادث عمل قرب قيساريا | [0 مشاركة]
4 أنشيلوتي يكشف حالة الثلاثي المصاب عشية مدريد | [0 مشاركة]
5 ألم يبلغ السيل الزبى/ بقلم: معين أبو عبيد | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب