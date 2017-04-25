الناصرة: وفاة اسماعيل محمود دوشي (أبو النور) عن عمر ناهز الـ51 عامًا

سيشيّع جثمانه الطّاهر اليوم الثلاثاء الموافق 25.04.2017 من بيته الكائن في حي كفار هحورش للصلاة عليه في مسجد النبي سعين عند صلاة العصر

بسم الله الرحمن الرحيم، هو الحي الباقي، آل دوشي وأنسباؤهم، ينعون يمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي اسماعين محمود دوشي (أبو النور)، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 51 عامًا، وسيشيّع جثمانه الطّاهر اليوم الثلاثاء الموافق 25.04.2017 من بيته الكائن في حي كفار هحورش للصلاة عليه في مسجد النبي سعين عند صلاة العصر ومن ثمّ إلى مثواه الأخير في المقبرة الجديدة في مدينة الناصرة. وتقبل التعازي في بيته في كفار هحورش . إنّا لله وإنّا إليه راجعون.





المرحوم إسماعيل محمود دوشي