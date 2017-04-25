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رياضة وشباب رياضة عالمية دي تشيليو يقرر الرحيل عن ميلان والانضمام ليوفنتوس نهاية الموسم

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دي تشيليو يقرر الرحيل عن ميلان والانضمام ليوفنتوس
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دي تشيليو يقرر الرحيل عن ميلان والانضمام ليوفنتوس نهاية الموسم

بحسب شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" فإن دي تشيلي أصبح أقرب للرحيل عن ميلان في نهاية الموسم الحالي في ظل إتفاق مبدئي بينه وبين يوفنتوس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-25 18:45:47 A A

ذكرت مصادر إعلامية إيطالية عن إختيار قائد إي سي ميلان وظهيره الإيطالي الدولي ماتيا دي تشيليو الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.


ماتيا دي تشيليو أمام جنوى

وإجتمع المدير الرياضي لميلان ماسيمو ميرابيلي، صباح أمس الإثنين، مع جيانلويجي دوناروما وماتيا دي تشيليو من أجل تحديد مستقبلهما في ظل إنتهاء عقدهما في عام 2018.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" فإن دي تشيلي أصبح أقرب للرحيل عن ميلان في نهاية الموسم الحالي في ظل إتفاق مبدئي بينه وبين يوفنتوس . وتبلغ قيمة دي تشيليو 20-30 مليون يورو بعد تحسن مستواه بقدوم فينتشينزو مونتيلا.

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