بينيتيز يقود نيوكاسل للصعود الى الدوري الإنجليزي الممتاز

إفتتح باب التسجيل لأصحاب الأرض نيوكاسل اللاعب الشاب أيوزي بيريز بالدقيقة السابعة من الشوط الأول

نجح فريق نيوكاسل يونايتد بقيادة مدربه رافاييل بينيتيز في العودة مرة أخرى للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج" بعد فوزه أمس الإثنين، أمام بريستون نورث بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ44 من عمر الشامبيوشيب.



فرحة اللاعبين بعد إنتهاء اللقاء





وإفتتح باب التسجيل لأصحاب الأرض نيوكاسل اللاعب الشاب أيوزي بيريز بالدقيقة السابعة من الشوط الأول، قبل أن يعادل الضيوف النتيجة عبر لاعبهم جوردان بالدقيقة الـ14، ولكن عاد الغاني إتسو ليتقدم لنيوكاسل بالدقيقة الـ45.



وفي الشوط الثاني أحرز ريتشي الهدف الثالث لنيوكاسل من ركلة جزاء بالدقيقة الـ65، وبعدها بدقيقتين اختتم أيوزي مهرجان الأهداف، ليكتب بذلك عودة الفريق رسمياً للبريمير ليج الموسم المقبل.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نيوكاسل للنقطة الـ88 بالمركز الثاني، ليتأهل رسمياً للدوري الإنجليزي بجانب المتصدر برايتون، بغض النظر عن نتائج باقي الجولات المقبلة.