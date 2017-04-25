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مسلسلات 2016 مشاهدة مباشرة رمضان 2017: كوميديا عادل إمام تعود بعفاريت عدلي علّام

مسلسلات 2016

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كوميديا عادل إمام تعود بعفاريت عدلي علّام
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رمضان 2017: كوميديا عادل إمام تعود بعفاريت عدلي علّام

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 17:01:49 A A

يقدّم الفنان الكوميدي الكبير عادل إمام، مسلسلا رمضانيًّا، يعتبر حسب الاحصائيات الأولى من أهم المسلسلات التي ستكون حاضرة في السباق الرمضاني لهذا العام، إذ أنّ اسم الزعيم لوحده في المسلسل يجلب نسبة عالية من المشاهدات في الوطن العربي والعالم.


الزعيم عادل إمام

وأحداث المسلسل تتمثّل برجل يحب القراءة والكتب، وهو ما ساعده على الكتابة في أحد الجرائد، لكنه كان يكتب تحت اسم مستعار، المشكلة أن هذه الكتابات كانت تشغل الرأي العام، وخاصة أنها تتحدث عن الحكومة، مما يوقع القائمين على الجريدة في مشاكل كثيرة.
أمّا أحداث الحلقة الاولى فتدور حول شجار يقع بين عدلي علّام (عادل إمام) وزوجته أنيسة (هالة صدقي)، حيث تفتعل زوجته معه المشاكل بسبب إهماله المنزل وإحضاره للكثير من الكتب بسبب عمله في دار للكتب الأمر الذي أدّى إلى وجود فئران في المنزل، وتدور الأحداث بكوميدية عالية تجمع الفنان عادل إمام مع باقي طاقم العمل، ويشار إلى أنّ المسلسل من بطولة: عادل إمام، هالة صدقي، غادة عادل، كمال أبو ريا، أحمد صلاح حسني، شيماء سيف، رشوان توفيق، أحمد حلاوة، أشرف زكي، مي عمر وغيرهم، وهو من إخراج نجل الفنان عادل إمام رامي إمام.
 

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