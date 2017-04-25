رمضان 2017: هاني سلامة قاتل مأجور في طاقة نور

هاني سلامة يسجّل حضوره في شهر رمضان المبارك بشكل مختلف من خلال شخصية ليل عبد السلام وهو قاتل مأجور والذي يعمل لصالح أكبر رجال الأعمال في البلد، حيث يتعرّض للكثير من المشاكل خلال عمله، وتدور أحداث المسلسل حول عدة محطّات في حياته والتي يلتقي بها بأشخاص مختلفين، والمشاكل التي يتعرّض لها، ويعرض زوجته معه لهذه المشاكل.





ملصق المسلسل



أمّا أحداث الحلقة الأولى فتشهد مجموعة من مشاهد الإثارة خلال إنقاذ ليل لفتاة من بين أيدي جماعات مسلّحة، وتتم مطاردة فيما بينهم لينتهي المشهد بإنقاذ الفتاة، وتنتهي أحداث الحلقة الاولى بخلاف مه زوجته بسبب ‘هماله لها وانشغاله عنه في عمله طوال الوقت.

المسلسل من بطولة: هاني سلامة، حنان مطاوع، أشرف مصيلحي، وليد فواز، نضال نجم، جيهان خليل، صلاح عبد الله، إيهاب فهمي وغيرهم.

