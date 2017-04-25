رمضان 2017: أمير كرارة ضابط شرطة في مسلسل كلبش

بعد نجاح الفنان أمير كرارة في مسلسل الطبال في السباق الرمضاني للعام 2016، عاد هذه المرة بشخصية جديدة ومختلفة في مسلسل بعنوان كلبش، والذي تدور أحداثه حول قصّة ضابط الذي يقع في مأزق كبير ضمن إطار درامي بوليسي، فما هو المأزق وكيف سيخرج منه؟





ملصق المسلسل

أمّا أحداث الحلقة الأولى فتشهد تعرّض أمير كرارة لعيارات نارية أثناء مداهمته لمنزل أحد المتّهمين في قضايا الإرهاب، والذي ينجح بالقبض عليه وبسبب يترقّى من قبل وزارة الداخلية، وبعد أن يشفى من إصابته بالعيارات النارية يستأنف عمله كالمعتاد إلى أن يقبض على ابن أحد كبار المسؤولين بقضية تهريب مواد ممنوعة ليبدأ الصّراع بينه وبين أسرة المعتقل.

مسلسل كلبش، من بطولة أمير كرارة، ريم مصطفى، محمد لطفي، دياب، انتصار، فراس سعيد، محمود البزاوي، أحمد صيام، أحمد عبدالعزيز، أحمد حاتم، ونبيل عيسى، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

